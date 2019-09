Boston (www.anleihencheck.de) - Die heutige EZB-Entscheidung zur Senkung des Einlagezinses der Banken kommentiert State Street wie folgt."EZB-Präsident Mario Draghi hat bei weitem nicht berücksichtigt, was in letzter Zeit von einigen seiner eher kämpferisch eingestellten Kollegen im EZB-Rat geäußert wurde", habe sich Graf geäußert. "Vielmehr hat er ein Lockerungspaket vorgelegt, um die, die am stärksten nach Konjunkturprogrammen lechzen, zufrieden zu stellen und den Märkten zu gewährleisten, dass eine Rückkehr der Inflation zum vorgegebenen Ziel die höchste Priorität hat. Daneben hat Draghi für eine Kompromissbereitschaft gesorgt, auf der seine Nachfolgerin Christine Lagarde aufbauen kann, wenn sie im November die Geschäfte übernimmt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwer, für die kommenden sechs Monate noch viel mehr politische Innovationen zu erkennen, aber es ist unwahrscheinlich, dass dies ein Kaufsignal für den Euro oder ein Verkaufssignal für europäische Staatsanleihen ist. Vor einem so einfachen politischen Hintergrund sind die jüngsten Abwärtstrends bei Währung und Renditen wahrscheinlicher." (12.09.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...