Straubing (ots) - Die WHO tat und tut gut daran, die globale Dimension dieses Themas herauszustreichen. Denn auch in Brüssel war die Versuchung groß, nur das eigene Land oder bestenfalls noch die Union im Blick zu haben. Doch Krankheiten akzeptieren keine Grenzen. Trotzdem gibt es nicht einmal innerhalb der Gemeinschaft eine gemeinsame Strategie für Impfungen. Dabei wäre gerade in einem Staatenbund, in dem die Menschen reisen, übersiedeln und sich austauschen, ein gleiches Niveau an Gesundheitsschutz nötig.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/122668