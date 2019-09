FRANKFURT (Dow Jones)--Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, tritt vorzeitig zurück. Mattes habe das Präsidium und Vorstand darüber informiert, dass er das Amt zum Jahresende 2019 niederlegen wird, teilte der VDA mit. Mattes wolle sich anderen Aufgaben zuwenden.

Mattes wurde Anfang 2018 Nachfolger von Matthias Wissmann. Nach seiner Wiederwahl im November 2018 wäre sein Vertrag eigentlich bis 2020 gelaufen. Sein Rücktritt kommt mitten zur Automesse IAA in Frankfurt und zu einer für die Branche schwierigen Zeit. Seit langem gibt es Kritik am VDA als Ausrichter der Messe, die immer mehr schrumpfe und zunehmend weniger internationale Hersteller anziehe. Auch an Mattes gab es Kritik, wonach er zu wenig politische Unterstützung für die Branche sicherstelle.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2019 12:06 ET (16:06 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.