Zürich und New York (ots/PRNewswire) - AXA XL, der Geschäftsbereich von AXA für Sach- und Unfallversicherungen sowie für die Abdeckung besonderer Risiken, hat für die Hoyos Integrity Corporation (Hoyos) eine innovative Versicherungslösung entwickelt, damit das Unternehmen die sicherste digitale "Hot"-Wallet der Welt auf den Markt bringen kann.



Damit hat AXA XL eine maßgeschneiderte Versicherung für die Abdeckung von vertraglichen Verpflichtungen entworfen, die gemeinsam mit Hoyos speziell für dessen Anforderungen angepasst wurde. Hoyos ist ein Unternehmen, das sich auf einmalige, biometrisch geschützte Produkte und Anwendungen, wie etwa Dienstleistungen für geschützte digitale Vermögenswerte, spezialisiert hat.



Hoyos bietet seinen Anwendern das "Hoyos Promise of Security" (Hoyos Sicherheitsversprechen), mit dem das Sicherheitssystem der digitalen "Hot"-Wallet von Hoyos vor einem Eindringen geschützt ist. Im Fall eines unerlaubten Eindringens in das Sicherheitssystem der digitalen Brieftasche verpflichtet sich Hoyos, Nutzern der Hoyos-Wallet Entschädigungen von bis zu maximal 1 Millionen US-Dollar zu zahlen. Die maßgeschneiderte Versicherung von AXA XL für die Abdeckung von vertraglichen Verpflichtungen sichert Hoyos dagegen ab, dass es sein "Hoyos Promise of Security" nicht halten kann und Zahlungen aufgrund eines unerlaubten Eindringens in vereinbarter Höhe leisten muss.



Jason Harris, Chief Executive des Bereichs Global Property & Casualty Insurance, sagte: "Wir als Versicherer haben uns der Aufgabe verschrieben, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um neue Wege zu beschreiten und sie bei der Weiterentwicklung ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu unterstützen, die die Welt weiterbringen. Mit der Versicherung, die speziell für Hoyos entwickelt wurde, kann das Unternehmen seine digitale Brieftasche zu einem noch überzeugenderen und marktfähigeren Produkt machen."



"Hoyos verfügt jetzt über die finanzielle Absicherung, die das Unternehmen braucht und durch die es im Gegenzug Einzelpersonen und Institutionen die benötigte zusätzliche Rückversicherung bieten kann, mit der sie loslegen und damit anfangen können, Token für Krypto- und Digitalwährungen zu nutzen und zu speichern", sagte Mukadder Erdoenmez, Leiter des AXA XL-Geschäftsbereichs NEAT (New Economies, Autonomy and Technology), der ein Team aus Versicherern umfasst, das sich speziell um die Entwicklung neuer Arten beim Versicherungsschutz kümmert, um dem sich verändernden Bedarf der Kunden gerecht zu werden und auch neuen Sektoren gerecht zu werden. "Wie freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Hoyos, zumal wir gemeinsam an einem maßgeschneiderten Versicherungsschutz arbeiten und Hoyos immer mehr Partner aus dem Großhandel hat und immer mehr kommerzielle Verträge schließt", fügte Mukadder Erdoenmez hinzu.



Hector Hoyos, Gründer, CEO und Chief Technology Officer der Hoyos Integrity Corporation, sagte: "Dank der Partnerschaft mit AXA XL bei Versicherungen wird Hoyos für die weltweit bereits existierenden digitalen Vermögenswerte und für die vielen Nutzer mobiler Geräte ein unvergleichliches Sicherheitsniveau bereitstellen können. Durch die Entwicklung der Hoyos-Wallet und dank der Tatsache, dass Hoyos bei einer der weltweit führenden Versicherungsmarken versichert ist, ist Hoyos gut gerüstet, um den Kryptowährungsmarkt für Hunderte Millionen von neuen Nutzern digitaler Vermögenswerte zu erschließen. Wir bauen unsere Zusammenarbeit mit AXA XL weiter aus und arbeiten bereits jetzt schon an Möglichkeiten, wie wir unser 'Hoyos Promise of Security' auf die RSN-Token-Technologie und den Rest unseres Produktangebots ausweiten können."



Hector Hoyos sagte weiter: "Unsere online zugängliche, biometrisch geschützte digitale Brieftasche ist einmalig und ein echter Game-Changer für die Kryptowährungsbranche und für digitale Vermögenswerte. Sie kommt zu einer Zeit auf den Markt, in der Vermögenswerte von institutionellen Anlegern wie von Verbrauchern mithilfe von Cyber-Angriffen geplündert werden und in der die im US Patriot Act gemachten Vorgaben des Know your Client (KYC) und bei der Geldwäschebekämpfung (Anti Money Laundering, AML) in einem unglaublichen Ausmaß vernachlässigt werden. Finanzaufsichtsbehörden schauen mittlerweile genauer hin und haben erst vor Kurzem Sofortmaßnahmen ergriffen, um möglichen Missbrauch, bei dem die Nutzersicherheit und, auf einem höheren Niveau, die nationale Sicherheit in Gefahr ist, entgegenzuwirken. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Hoyos Solution sich zum neuen und geforderten Standard bei der Sicherheit für digitale Vermögenswerte entwickeln wird und normale Nutzer, Regierungen und Märkte für institutionelle Anlagen gleichermaßen digitale Vermögenswerte damit besser akzeptieren können."



Die Hoyos-Wallet, die für iOS- und für Android-Geräte verfügbar ist, ist mit den verbreiteten Kryptowährungen, wie Bitcoin, Litecoin, Ethereum, aber auch mit allen ERC20- und dem "RISEN"- (RSN-)Token von Hoyos, kompatibel. In der digitalen Brieftasche kann auch digitales Fiat-Geld aufbewahrt werden, wodurch sie für fast jeden Kauf im Internet oder im Einzelhandel genutzt werden kann.



Die Sicherheit der digitalen Brieftaschen von Hoyos wurde sowohl auf einem internationalen Hackathon-Wettbewerb als auch durch einen Vertragspartner der US-amerikanischen National Security Agency (NSA) getestet, wobei kein einziges Eindringen in das System verzeichnet werden konnte - selbst dann nicht, als der gesamte vertrauliche Quellcode und die Dokumentation der proprietären Architektur zur Verfügung gestellt wurde.



INFORMATIONEN ZUR HOYOS INTEGRITY CORPORATION



Die Hoyos Integrity Corporation ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf Dienstleistungen für geschützte Kommunikation, die die Privatsphäre bei der Sprach- und Datenkommunikation gewährleisten, und auf den Schutz von digitalen Vermögenswerten spezialisiert hat. Der Hauptschwerpunkt des Unternehmens liegt auf den Anforderungen bei der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten. Dabei nutzt es seine Expertise, die von der Biometrie bis hin zur Cyber-Sicherheit reicht, um das in sein eigenes, einzigartig entworfenes, sicheres Smartphone eingebettete Betriebssystem zu schützen.



INFORMATIONEN ZU AXA XL



AXA XL, der Geschäftsbereich von AXA für Sach- und Unfallversicherungen sowie für die Abdeckung besonderer Risiken, bietet mittelständischen Unternehmen ebenso wie großen multinationalen Konzernen rund um den Globus Versicherungen sowie Produkte und Dienstleistungen zum Risikomanagement. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, die die Welt nach vorne bringen. Erfahren Sie mehr unter www.axaxl.com



INFORMATIONEN ZU AXA XL INSURANCE



AXA XL Insurance bietet mittelständischen Unternehmen ebenso wie großen multinationalen Konzernen rund um den Globus Sach- und Unfallversicherungen, Berufshaftpflichtversicherungen, Geldanlagen und Finanzprodukte sowie Spezialversicherungen. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, die die Welt nach vorne bringen. Erfahren Sie mehr unter www.axaxl.com



Original-Content von: Hoyos Integrity Corporation, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100065115/100832177