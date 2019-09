Guten Morgen,die Hausse nährt die Hausse. Diese alte Börsenweissheit folgt dem vorherigen, "sell in May…etc." und manchmal sind die Dinge einfacher als gedacht. Ignorieren Sie bitte alle vorgeschobenen Begründungen der aktuellen Rally, wie z.B. EZB Zins-Erwartungen oder Soft-Brexit. Diese Aspekte sind schon lange in den Kursen berücksichtigt, völlig gleich wie die Notenbanken entscheiden.Das Kleingedruckte interessiert uns mehr: Laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) steht die deutsche Wirtschaft an der Schwelle zur Rezession, dürfte sich aber 2020 wieder fangen. Für das auslaufende Jahr geben sich die Kieler nicht sonderlich optimistisch, aber 2020 dürften die meisten Unternehmen die strukturellen Verwerfungen durch den Handelskonflikt weitgehend im Griff haben. Es sind diese Weitblicke welche die Kurse eben jetzt anziehen lässt.

