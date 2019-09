Die EZB hat entschieden und die Märkte reagieren kaum, so auch Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) . Es gab halt keine Überraschungen:

Anleihekäufe ab November über 20 Mrd. monatlich, wenig überraschend und so erwartet, Strafzinsen der Banken steigen um 0,1% auf 0,5%, mehr wäre überraschend gewesen, weniger ebenfalls, also kein großer Impuls. Staffeln für die Banken bei Strafzinsen, auch erwartet, noch nicht im Einzelnen bewertbar, je mehr, desto besser für gerade die Deutsche Bank. Wirecard bewegt sich mit dem Markt, ja sogar etwas schlechter. Aktuell handelt Wirecard bei 151,50 im Tradegate Handel um 20:41 Uhr. Heute Morgen konnte Wirecard ja ein letztendlich erfolgreiches Debüt am Anleihemarkt vermelden. Jeder der vor 10 Jahren gesagt hätte, eine Firma namens Wirecard AG, DAX-Mitglied, hätte eine Anleihe von 500 Millionen Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert mit einem Kupon von 0,5% bei 5 Jahren Laufzeit, hätte nur müdes und ungläubiges Lachen geerntet. Wen interessiert eigentlich dann die relativ geringe Überzeichnung?

Man vergisst allzu oft, dass Wirecard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...