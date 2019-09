Linde - gibt Gas statt heiße Luft!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Linde plc ist ein weltweit führender Technologiekonzern, der in den Bereichen Industriegase und Engineering in über 100 Ländern tätig ist. Die Linde plc Aktie hat von ihrem Allzeithoch bei 184,85 EUR um über 10 % korrigiert. Nun startet die Aktie eine Erholungsbewegung. Wenn Linde plc den Widerstand bei 175 EUR überwinden kann, würde sich eine Einstiegsgelegenheit in die Aktie des Gas-Konzerns bieten.An Linde plc kommt man im Gas-Bereich nicht vorbei. Die 50-Tagelinie hat die Aktie bereits zurückerobert. Wenn der Widerstand bei 175 EUR überwunden wird, hat die Aktie gute Chancen wieder das Allzeithoch bei knapp 185 EUR zu erreichen. Wenn vor dem Breakout eine Seitwärtsbewegung erfolgen würde, bekämen wir ein attraktives Setup mit einem guten CRV.Den Long-Einstieg könnte man bei einem Breakout über 175 EUR vornehmen. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze. Defensivere Trader könnten den Bereich unter den Kerzen der möglichen seitlichen Korrekturbewegung setzen.Meine Meinung zu Linde ist BULLISCH