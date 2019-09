MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Der US-amerikanische Technologiekonzern Google hat mitgeteilt, dass die Unit für automatisiertes Fahren, Waymo, die eigene Technologie auch in LKWS integrieren will. Waymo beabsichtigt, wenn es nach dem Willen des Chief Executice Officers (CEO) John Krafcik geht, in Zukunft...

Den vollständigen Artikel lesen ...