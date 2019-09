Neues Angebot ermöglicht verbesserte Leistung von batterieelektrischen Fahrzeugen

ExxonMobil gab heute auf der IAA 2019 die weltweite Markteinführung von Mobil EV bekannt. Das Angebot umfasst eine ganze Produktreihe von Fluiden und Schmiermitteln, die auf die sich wandelnden Anforderungen der Antriebstechnik von batterieelektrischen Fahrzeugen zugeschnitten sind. Prognosen zufolge werden Plug-in-Hybriden, batterieelektrische und Brennstoffzellenfahrzeugen zusammen bis 20401 mehr als 20 Prozent der weltweiten Flotte an Leichtfahrzeugen ausmachen.

ExxonMobil announced the global launch of its Mobil EV offering, which features a full suite of fluids and greases designed to meet the evolving drivetrain requirements of battery electric vehicles. *Please refer to commercial product package for actual label, product data and specifications. (Photo: Business Wire)