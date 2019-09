Project Management Institute (PMI) veröffentichte heute seinen 2019 Pulse of the Profession-In-Depth Report: AI Work: New Projects, New Thinking. Der Bericht, ein Pendant zu KI-Innovatoren: Cracking the Code on Project Performance, erläutert wie künstliche Intelligenz (KI) die Art und Weise verändern kann, wie Projekte global verwaltet und bereitgestellt werden.

Da KI-Projekte zur Norm werden, müssen Projektmanager besser verstehen, welche Technologien ihnen besser helfen können, ihre KI-basierte Projektarbeit zu optimieren und zu verbessern -- oder sie riskieren, hinter der Entwicklung zurückzubleiben. Der neue Bericht hebt besonders hervor, dass die Projektleiter von Top-KI-Technologien gegenwärtig versuchen, die Projektmanagementproduktivität zu steigern und darüber hinaus einen Weg suchen, wie sie KI-Technologien in ihre Gesamtprojektarbeit integrieren können.

Während die Projektleiter KI-Technologien nutzen, um die Projektproduktivität und -qualität zu verbessern und das vollständige Potenzial zu nutzen, erfordert dies den Aufbau und die kontinuierlichen Wissensauffrischung bei neu entstehenden Technologien. In der Tat weist der Bericht darauf hin, dass Organisationen und ihre Projektleiter einen hohen Project Management Technology Quotient (PMTQ) benötigen einen Weg der Evaluierung der Fähigkeit eines Unternehmens, Technologie zu verwalten oder zu integrieren auf Basis des Anforderungsprofils des Unternehmens oder des zur Verfügung stehenden Projekts, um somit die KI-Strategie Wirklichkeit werden zu lassen.

"In der heutigen, zunehmend projektbasierten Wirtschaft wissen die meisten ökonomisch denkenden Organisationen, dass der Erfolg ihrer Strategien davon abhängt, wie gut ihre Projekte durchgeführt werden können. Und das Rennen in Richtung KI-Meisterschaft bildet keine Ausnahme", so Michael DePrisco, Vice President of Global Solutions bei PMI. "Da wir erkennen, wie KI-Technologien mehr und mehr in Organisationen integriert werden, zeigt die Forschung nun, dass die Projekt Manager, besonders jene mit hohem PMTQ gut vorbereitet sind, um eine wesentliche Rolle bei der Implementierung spielen zu können."

50% der Befragten der Studie gaben einen hohen PMTQ-Wert (Innovatoren) an und 10% berichteten, dass sie lediglich manchmal oder nie die Prinzipien des PMTQ (Laggards) anwendeten.

Die Mehrheit aus beiden Gruppen gab an, dass ihre Projektmanagementfähigkeiten und ihre Erfahrung eine gute Grundlage für das Management der KI bilden. Aber die Innovatoren besitzen die Oberhand: 74% der Innovatoren gaben an, dass sie Vertrauen in die Zukunft haben, dass ihre aktuellen Fähigkeiten sie in die Lage versetzen werden, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten verglichen mit 51% bei Laggards.

Sogar noch mehr laut Aussage der Inovatoren, denen dies noch mehr bewusst ist und die über Erfahrungen mit unterschiedlichen KI-Technologien verfügen, darunter wissensbasierte Systeme, Entscheidungsmanagement, Spracherkennung und Expertensysteme. Diese Befragten berichten ebenfalls, bessere Ergebnisse liefern zu können, wenn sie KI-Technologien verwenden, darunter ein geringerer Umfang der benötigten Zeit für Handlungen, wie die Überwachung des Fortschritts, die Verwaltung der Dokumentation sowie Handlungen und Ressourcenplanung.

Die Befragten zu den Top-Technologien nennen als Beispiele zur Produktivitätsverbesserung:

Robotprozessautomation: Technologie, die menschliche Aufgaben nachahmt und automatisiert, um Unternehmensprozesse zu unterstützen.

Technologie, die menschliche Aufgaben nachahmt und automatisiert, um Unternehmensprozesse zu unterstützen. Maschinenlernen: Technologie, mit deren Hilfe Computer lernen können, anhand von Mustererkennungen in Folgesituationen zu besseren Entscheidungen zu gelangen.

Technologie, mit deren Hilfe Computer lernen können, anhand von Mustererkennungen in Folgesituationen zu besseren Entscheidungen zu gelangen. Verstärkungslernen: Eine Maschinenlerntechnik, die Software dazu befähigt, in einer interaktiven Umgebung durch Versuchs- und Irrtumsmethode aus eigenen Handlungen zu lernen.

Die Befragten für Top-Technologien erkannten folgenden Qualitätszuwachs:

Anti-Bias-Lösungen: Technologie, die automatisch Tendenzen in einer Reihe von KI-Algorithmen erkennt.

Technologie, die automatisch Tendenzen in einer Reihe von KI-Algorithmen erkennt. Expertensysteme: Technologie, die menschliche Intelligenz, Fähigkeiten oder Benehmen emuliert und nachahmt und für gewöhnlich Expertenwissen in einem bestimmten Fachgebiet, zu einem gewissen Thema oder bei einer bestimmten Fähigkeit anbietet.

Technologie, die menschliche Intelligenz, Fähigkeiten oder Benehmen emuliert und nachahmt und für gewöhnlich Expertenwissen in einem bestimmten Fachgebiet, zu einem gewissen Thema oder bei einer bestimmten Fähigkeit anbietet. Wissensbasierte Systeme: Technologie, die den Kontext der verarbeiteten Daten versteht, um problemlösende Verfahren zu erleichtern und menschliches Lernen, Entscheidungfindungsprozesse und Handlungen zu unterstützen.

Während es deutlich wird, dass KI einen Unterschied im Lieferwert bilden kann, liegt es an der Organisation und ihren Projektleitern, verstehen zu können, welche Technologien am besten dazu beitragen können, ihre spezifischen Ziele zu erreichen und den langfristigen Erfolg zu sichern.

Erfahren Sie mehr über den 2019 Pulse of the Profession In-Depth Report: AI Innovators: AI Work: New Projects, New Thinking. The Pulse of the Profession In-Depth Forschung wurde im Juni/Juli 2019 anhand von 780 Projektmanagementärzten weltweit durchgeführt.

