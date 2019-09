Der Tod eines geliebten Menschen ist ein großer Einschnitt im Leben - persönlich und oft auch finanziell. Mit der Hinterbliebenenrente will der Staat den Betroffenen etwas unter die Arme greifen. Diese Arten gibt es und so viel erhalten Angehörige.Nicht selten ist es so, dass der Lebensunterhalt einer Familie überwiegend oder sogar allein von einer Person bestritten wird. Sollte es zum Tod eben dieser Person kommen, hilft der Staat den Familienangehörigen mittels der Hinterbliebenenrente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...