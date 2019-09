Schon seit längerem steht Facebook für seinen Umgang mit Nutzerdaten in der Kritik. Durch ein Software-Update erhalten iPhone-Besitzer wohl schon bald einen tieferen Einblick in die Datensammelwut des sozialen Netzwerks.? Neue iOS-Funktion ? Verunsicherte Facebook-Nutzer ? Facebook fragt regelmäßig Standortdaten abAm Dienstag hat Apple auf dem Firmencampus in Cupertino (Kalifornien) mit dem iPhone 11 Pro und Pro Max die Nachfolger der aktuellen Top-Modelle iPhone XS und XS Max vorgestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...