Kann der Dax auch den achten Tag in Folge im Plus schließen? Vor dem Börsenstart sieht die Lage gut aus. Die wichtigsten Termine im Überblick.

Der Dax hat am Vortag bei 12.410 Punkten etwa 0,4 Prozent fester geschlossen - den siebten Tag in Folge. Vorbörslichen Indikatoren zufolge dürfte der Index auch heute etwas in den Handel starten. Gegen 6.30 Uhr notiert die Frankfurter Benchmark bei 12.425 Zählern.

Das gestrige Tageshoch lag bei 12.471 Punkten, angetrieben vor allem von der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Es folgten Gewinnmitnahmen, zum Handelsschluss pendelte sich das Börsenbarometer wieder ein.

Die EZB hatte am Donnerstag in Frankfurt beschlossen, den Einlagezins um zehn Basispunkte auf den historischen Tiefstand von minus 0,5 Prozent zu senken. Dadurch müssen Banken noch höhere Strafzinsen zahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken. Der Satz ist bereits seit 2014 negativ.

Die Notenbank kündigte zudem an, die im Dezember 2018 beendeten Anleihenkäufe erneut aufzunehmen. Sie will ab dem 1. November monatlich Papiere für 20 Milliarden Euro erwerben. Die Leitzinsen blieben dagegen unverändert.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Verschiebung zusätzlicher Strafzölle auf chinesische Waren hat einige Anleger am Donnerstag zum Einstieg in den US-Aktienmarkt ermuntert. Der Leitindex Dow Jones schloss 0,2 Prozent höher auf 27.182 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 8194 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 3009 Punkte zu.

Als "Geste des guten Willens" kündigte US-Präsident Donald Trump an, Zölle auf chinesische Waren im Wert von 250 Milliarden Dollar sollten erst ab dem 15. Oktober statt dem 1. Oktober angehoben werden. Zuvor hatte China Ausnahmen von Strafzöllen auf US-Waren bekanntgegeben. Anleger begrüßten diese Maßnahmen als Zeichen der Entspannung, sagte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades. "Sie bedeuten aber keine signifikante Verbesserung der Beziehungen."

2 - Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...