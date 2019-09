Es wird die Nr. 3 nach SAP und Software im deutschen Software-Markt. Voraussichtlicher Preis 23,50 bis 27,10 Euro ab heute. Verkäufer ist Permira, die voraussichtlich 30 bis 35 % an den Markt abgeben. Teamviewer wird von der Größe her nach SAP und vor Software eingeordnet. Mitspielen? Mit einer Anfangsposition, um dabei zu sein. Eine zuverlässige Analyse ist zur Zeit noch nicht möglich. Die vorliegenden Daten sind dafür nicht ausreichend. aber es ist zweifellos eine Bereicherung für die deutsche Börse. Start ist heute und die erste Notiz gibt es am 25. September.



