The Oberoi Group hat die Eröffnung des neuen Luxusresorts The Oberoi, Marrakesch für den 1. Dezember 2019 angekündigt. Das Haus reiht sich ein in die exklusive Kollektion der Oberoi Hotels & Resorts, bei denen erstklassiger Service und Luxus im Mittelpunkt stehen.Nicht weit außerhalb der antiken Stadtmauern liegt The Oberoi, Marrakesch in einem elf Hektar großen, ...

