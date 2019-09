Privatsphäre in den eigenen vier Wänden Die Tage werden merklich kürzer und es wird immer früher dunkel. Schaltet man dann abends das Licht an, gleichen viele Wohnungen einer Theaterbühne: Wer vorbeigeht oder -fährt erhält beste Sicht auf das Privatleben. "Das muss nicht sein", so der Geschäftsführer des Verbandes Fenster + Fassade (VFF), Frank Lange, "denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...