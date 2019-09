DFV Deutsche Familienversicherung AG: Neugeschäftsvolumen im ersten Halbjahr 2019 um 150% gesteigert DGAP-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung DFV Deutsche Familienversicherung AG: Neugeschäftsvolumen im ersten Halbjahr 2019 um 150% gesteigert (News mit Zusatzmaterial) 13.09.2019 / 07:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Über 49.000 Neuverträge (+112,5 %) mit einem Prämienvolumen von 16,4 Mio. EUR (+150,3 %) abgeschlossen * Erfolgreicher Marktauftakt bei Tierversicherungen mit über 1.000 Neuverträgen in nur sechs Wochen; Rollout für Katzen für den 1. Oktober 2019 geplant * Gebuchte Bruttobeiträge stiegen im ersten Halbjahr deutlich um 38,6 % auf 41,8 Mio. EUR * Bestandsbeiträge gegenüber dem Jahresende im Kerngeschäft um 13,4 Mio. EUR bzw. 17,7 % hoch auf 89,0 Mio. EUR * Vorstand sehr zuversichtlich alle Jahresziele 2019 zu erreichen Frankfurt am Main, 13. September 2019 - Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ("DFV", "Deutsche Familienversicherung"), ein stark wachsendes und in Europa führendes InsurTech-Unternehmen, setzte im ersten Halbjahr 2019 ihren dynamischen Wachstumskurs fort. Mit 49.105 Verträgen hat sich das Neugeschäft im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt (H1 2018: 23.111 Neuverträge). Der Zuwachs resultierte im Wesentlichen aus dem erfolgreichen Krankenzusatzversicherungsgeschäft, das gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 110,2 % auf 46.214 Verträge zulegte. In der Sachversicherungssparte trugen Tierversicherungen, die seit Mitte Mai erfolgreich durch ProSiebenSat1 Digital vermarktet werden, bereits wesentlich zum Anstieg von 157,9 % auf 2.891 Verträge bei (H1 2018: 1.121 Verträge). Das derzeit auf Hunde beschränkte Tierversicherungsangebot wurde vom Markt sehr gut angenommen. Nach den ersten sechs Wochen hatte die DFV bereits über 1.000 Neuverträge mit einem Prämienvolumen von rund 492 Tsd. EUR in den Büchern (Stand 30. Juni 2019). Das gesamte neu generierte Prämienvolumen stieg überproportional um 150,3 % auf 16,4 Mio. EUR (H1 2018: 6,5 Mio. EUR). Im Bereich Krankenzusatzversicherungen lag das Wachstum gemessen am Beitragsvolumen bei 144,8%, im Bereich Sachversicherungen bei 365,0 %. Sachversicherungen machten zum 30. Juni 2019 bereits 4,6 % des Neugeschäfts im Beitragsvolumen und 5,9% in den Vertragsstückzahlen aus. Damit ist die DFV auf einem sehr guten Weg die gesetzte Zielmarke von 10 % einzuhalten. Aufgrund des erfolgreichen Marktauftakts bei Tierversicherungen für Hunde, wird sie ihr Angebot zum 1. Oktober 2019 auf Katzen ausweiten. Bestandsbeiträge nach erstem Halbjahr schon bei knapp 90 Mio. EUR Damit konnte die DFV den Gesamtversicherungsbestand zum Ende des ersten Halbjahres 2019 um 6,6 % auf rund 485 Tsd. Verträge erhöhen (31. Dezember 2018: rund 455 Tsd. Verträge). Die Reduktion des Bestands Technischer Versicherungen (Elektronik) umfasste im ersten Halbjahr 2019 rund 7.000 Verträge. Damit wuchs der Vertragsbestand im Kerngeschäft um rund 9,3 %. "Die Neugeschäftszahlen sprechen für sich. Unsere Vertriebs- und Marketingmaßnahmen greifen und wir sind auf dem richtigen Weg unsere gesteckten Ziele zu erreichen. Das enorme Marktpotenzial für digitale Tierversicherungen haben wir rechtzeitig erkannt und uns in diesem Markt als klarer Vorreiter positioniert. Das ist ein weiterer Beleg für die hohe Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells. Auch wenn die Sommermonate saisonal bedingt etwas schwächer ausfallen, stehen für die Erreichung unserer Jahresziele derzeit alle Zeichen auf Grün", so Dr. Stefan Knoll, Vorstandsvorsitzender und Gründer der DFV. Die Bestandsbeiträge erhöhten sich zum 30. Juni 2019 um 13,4 Mio. EUR bzw. 17,7 % auf 89,0 Mio. EUR (31. Dezember 2018: 75,7 Mio. EUR). Auch die gebuchten Bruttobeiträge stiegen im ersten Halbjahr deutlich um 38,6 % auf 41,8 Mio. EUR. Besonders dazu beigetragen hat weiterhin der starke Zuwachs im Krankenversicherungszusatzgeschäft mit einem Plus von 34,9 % auf 39,1 Mio. EUR. Im Sachversicherungsgeschäft legten die Bruttobeiträge sogar um 128,2 % auf 2,7 Mio. EUR zu. Hier zeigt sich der positive Beitrag des neuen Produktsegments Tierversicherungen. Die Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote) erhöhte sich aufgrund der erhöhten Vertriebsausgaben zur Wachstumsbeschleunigung im ersten Halbjahr 2019 auf 110,5 % (H1 2018: 78,1 %). Die Schadenquote blieb hingegen weitgehend stabil mit 60,5 % gegenüber 58,6 % im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Ergebnisse entwickelten sich wie erwartet Das stark wachsende Neugeschäft ging mit einem deutlichen Anstieg der Vertriebskosten einher, die sich um 260,4 % auf 15,6 Mio. EUR erhöhten. Das EBIT ging infolge wie erwartet auf -3,6 Mio. EUR zurück (H1 2018: 0,16 Mio. EUR). Hierin enthalten ist ein positiver Einmaleffekt in Höhe von 0,9 Mio. EUR aufgrund von Gewinnrealisierungen im Bereich der Kapitalanlage infolge der Erholung der globalen Kapitalanlagemärkte im ersten Halbjahr 2019. Das versicherungstechnische Ergebnis betrug entsprechend -2,9 Mio. EUR (H1 2018: +1,9 Mio. EUR). Das Ergebnis nach Steuern bezifferte sich im ersten Halbjahr 2019 auf -2,8 Mio. EUR (H1 2018: +0,01 Mio. EUR). Die Solvency Ratio der Deutschen Familienversicherung hat sich im ersten Halbjahr auf 314 % reduziert (31. Dezember 2018: 496 %). Der erhöhte Kapitaleinsatz für den signifikanten Geschäftszuwachs spiegelt sich hier wider. Mit 314 % liegt die Quote weiterhin deutlich über den regulatorischen Anforderungen und auf einem sehr soliden Niveau. Bestätigung Prognose 2019 Die Deutsche Familienversicherung ist sehr zuversichtlich ihre Ziele zu erreichen: Bei einem Neugeschäft von voraussichtlich 100.000 Verträgen sollen die Bestandsbeiträge im Gesamtjahr 2019 auf 100 Mio. EUR steigen und die Bruttoprämien um rund 20 % wachsen. Hier ist die weitere Optimierung des Bestandsportfolios durch den geplanten Run-off im Bereich der Elektronikversicherungen berücksichtigt. Das Ergebnis wird 2019 durch die hohen Wachstumsinvestitionen für den weiteren Ausbau des Vertragsbestands, Ausgaben für die zunehmende Digitalisierung und den Auf- und Ausbau neuer Vertriebswege beeinflusst. Daher rechnet die DFV weiterhin mit einem Verlust vor Steuern zwischen 9 bis 11 Mio. EUR. Der vollständige geprüfte IFRS Halbjahresbericht steht unter diesem Link zum Download bereit. Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74) ist ein wachstumsstarkes InsurTech-Unternehmen. Die DFV deckt als digitales Versicherungsunternehmen mit eigenen Produkten die komplette Wertschöpfungskette ab. Ziel des Unternehmens ist es, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach. Vernünftig"). EUR steigen und die Bruttoprämien um rund 20 % wachsen. Hier ist die weitere Optimierung des Bestandsportfolios durch den geplanten Run-off im Bereich der Elektronikversicherungen berücksichtigt. Das Ergebnis wird 2019 durch die hohen Wachstumsinvestitionen für den weiteren Ausbau des Vertragsbestands, Ausgaben für die zunehmende Digitalisierung und den Auf- und Ausbau neuer Vertriebswege beeinflusst. Daher rechnet die DFV weiterhin mit einem Verlust vor Steuern zwischen 9 bis 11 Mio. EUR.

Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A0KPM74) ist ein wachstumsstarkes InsurTech-Unternehmen. Die DFV deckt als digitales Versicherungsunternehmen mit eigenen Produkten die komplette Wertschöpfungskette ab. Ziel des Unternehmens ist es, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach. Vernünftig"). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatz-versicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche.

www.deutsche-familienversicherung.de Presse & Investor Relations Kontakt
Lutz Kiesewetter
Leiter Investor Relations & Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 69 74 30 46 396
E-Mail: Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de

13.09.2019