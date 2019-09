FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.154 EUR

0V6 XFRA US92840M1027 VISTRA ENERGY CORP DL-,01 0.113 EUR

6LA XFRA US5128161099 LAMAR ADVERTISING A 0.871 EUR

XRHA XFRA LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P 0.250 EUR

IC2 XFRA US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCH.INC 0.249 EUR

B91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 1.370 EUR

60A XFRA IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC DL 1 0.245 EUR

CO2A XFRA US1492051065 CATO CORP. A DL-,0333 0.299 EUR

CBY XFRA US2036071064 COMMUNITY BK SYS DL 1 0.372 EUR

HM9 XFRA US4403271046 HORACE MANN EDUC. DL-,001 0.261 EUR

KK6 XFRA US4989042001 KNOLL INC. DL -,01 0.154 EUR

2NI XFRA CA4609191032 INTERTAPE POLYMER GRP 0.134 EUR

8BK XFRA US0925331086 BLACKROCK C.INVT. DL-,001 0.127 EUR

1JT XFRA KYG911501057 TSUI WAH HLDGS LTD HD-,01 0.001 EUR

27T XFRA US8724381061 THL CREDIT INC. 0.190 EUR

5WJ XFRA CA9307831052 WAJAX CORP. 0.172 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.022 EUR

1M0 XFRA US4074971064 HAMILTON LANE INC DL-,001 0.249 EUR

R9N XFRA CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP 0.009 EUR

8CN XFRA KYG2163K1076 CHINA NEW HI.ED.GR.-,0001 0.005 EUR

0JR XFRA BMG5005R1079 JAMES RI.GR.HLDGS DL-0002 0.272 EUR

TYIA XFRA IE00BY7QL619 JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 0.236 EUR

NCB4 XFRA US060505EN03 BANK AMERICA DEP.PFD AA 0.003 %

FPB XFRA US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA 0.054 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.013 EUR

W9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.907 EUR

0QN XFRA US03990B1017 ARES MNGMT CORP.CL.A 0.290 EUR

20Y XFRA AU000000DTL4 DATA'3 LTD 0.044 EUR

8TC XFRA US09259E1082 BLACKROCK TCP CAP.DL-,001 0.327 EUR