FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA AT000B043716 UNICR.BK AUS. 15-22 FLR 0.002 %

KA1 XFRA US4835481031 KAMAN CORP.-COM. DL 1 0.181 EUR

XFRA XS1071411547 GALAPAGOS 14/21 FLR REGS 0.000 %

OORD XFRA AU000000ORA8 ORORA LTD 0.041 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.062 EUR

12P XFRA US7080621045 PENNANTPARK INVT DL-,001 0.163 EUR

WRM XFRA US87403A1079 TAILORED BRANDS INC.DL-01 0.163 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.063 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.086 EUR

0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.454 EUR

0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.454 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.113 EUR

ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.074 EUR

6RK XFRA PLCCC0000016 CCC S.A. ZY 0,1 0.111 EUR