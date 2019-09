FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

P6V XFRA AU000000PVD1 PURA VIDA ENERGY NL

DME XFRA US25063G2049 DESTINY MEDIA DL-,001

GEY XFRA CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10

XFRA US03814F4037 APPLIANCE RECYCLING CENT.

TNL XFRA CA8887851027 TOACHI MINING INC.