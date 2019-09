FRANKFURT (Dow Jones)--Fraport hat an seinem Flughafen Frankfurt im August gut 6,9 Millionen Passagiere abgefertigt, ein Plus von 1,7 Prozent. Die Zahl der Flugbewegungen blieb mit 46.395 Starts und Landungen auf dem Niveau des Vorjahresmonats, wie der Flughafenbetreiber mitteilte. Das Cargo-Aufkommen hingegen war angesichts einer sinkenden Nachfrage im Welthandel mit 173.122 Tonnen um 5,2 Prozent rückläufig.

International entwickelten sich die Fraport-Flughäfen zumeist gut. In Ljubljana in Slowenien wuchs die Zahl der Fluggäste um 4,5 Prozent auf 211.431. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verbuchten mit knapp 1,3 Millionen Passagieren dagegen ein Minus von 3,8 Prozent. Gründe sind weiterhin die Insolvenz der brasilianischen Airline Avianca Brasil und zudem die langsamere Konjunkturentwicklung.

Der Flughafen im peruanischen Lima zählte rund 2,2 Millionen Passagiere, ein Plus von 6,6 Prozent. Die 14 griechischen Regionalflughäfen steigerten ihr Fluggast-Aufkommen leicht um 1,1 Prozent auf insgesamt circa 5,5 Millionen Passagiere. Das Passagier-Aufkommen an den bulgarischen Flughäfen Varna und Burgas ging aufgrund der derzeitigen Angebotskonsolidierung um 9 Prozent auf knapp 1,3 Millionen Passagiere zurück. Der Flughafen Antalya in der Türkei dagegen setzte seinen Wachstumskurs mit einem Plus von 13,7 Prozent auf fast 5,6 Millionen Passagiere fort.

