Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 64 auf 58 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts der anhaltenden Schwäche des europäischen Gabelstapler-Marktes reduzierte Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen. Derweil bevorzugt Lorrain Kion weiterhin gegenüber Jungheinrich, wobei seine Präferenz mittlerweile vor allem auf dem besseren Barmittelzufluss basiere. Zudem erschienen die Papiere von Kion immer noch attraktiver bewertet als die Anteilsscheine des Wettbewerbers./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000KGX8881

AXC0038 2019-09-13/07:50