Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AT&T -0,93% auf 38,38, davor 10 Tage im Plus (11,58% Zuwachs von 34,72 auf 38,74), Telekom Austria +0,46% auf 6,6, davor 9 Tage im Minus (-5,87% Verlust von 6,98 auf 6,57), Fresenius Medical Care -0,73% auf 62,4, davor 7 Tage im Plus (2,95% Zuwachs von 61,06 auf 62,86), Hochtief -0,57% auf 103,9, davor 7 Tage im Plus (6,09% Zuwachs von 98,5 auf 104,5), Dropbox -1,48% auf 20,02, davor 7 Tage im Plus (13,52% Zuwachs von 17,9 auf 20,32), Siemens -0,68% auf 96,71, davor 6 Tage im Plus (8,35% Zuwachs von 89,87 auf 97,37), freenet-0,21% auf 18,685, davor 6 Tage im Plus (5,97% Zuwachs von 17,67 auf 18,73), AMS 0% auf 41,3, davor 6 Tage im Plus (15,04% Zuwachs von 35,9 auf 41,3), Deutsche Bank -0,95% auf 7,418, davor 6 Tage im Plus (13,06% Zuwachs von 6,62 ...

