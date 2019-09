Platin könnte jetzt richtig durchstarten!

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) mit neuem Long-Setup. Die Bullen stehen bereit!

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/platin-koennte-jetzt-richtig-durchstarten/

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US0032601066Die letzten 6 Monate waren anfangs von einer Berg- und Talfahrt geprägt. Bei der Analyse vom 25. August PPLT: Platin mit viel Luft nach oben! hatten wir vermutet, dass ein starker Anstieg bevorstehen könnte. Tatsächlich war dann innerhalb der kommenden 8 Tage ein Plus von über 15 Prozent zu verzeichnen. Nun hat der ETF etwas konsolidiert, und gestern bereits mit einem Morningstar gezeigt, dass er weiter nach oben möchte.Obwohl Platin chemisch gesehen auch ein Edelmetall ist, erfolgt die Kursentwicklung vollkommen unabhängig von Silber und Gold. Es wird weniger zur Wertanlage, sondern in verschiedenen technischen Anwendungen wie etwa in Fahrzeug-Katalysatoren, Brennstoffzellen oder medizinischen Implantaten verwendet. In der vorherigen Analyse wurde das langfristige Potential bereits aufgezeigt. Ein weiterer fulminanter Anstieg könnte in naher Zukunft bevorstehen.Ideal wäre jetzt eine Seitwärtsphase von einigen Tagen. Dann könnte man aus heutiger Sicht das Überschreiten der Marke von 90 USD als Kaufsignal für einen in Kürze anstehenden Breakout ansehen und den Stopp Loss ungefähr bei 89,40 USD setzen.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in PPLT, jedoch in VZLA, einem Platin-ETF, der in EUR notiert.