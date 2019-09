Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Berlin (pts007/13.09.2019/07:25) - STRABAG Real Estate (SRE) und der Projektentwickler GBI bauen im Wiener Stadtteil Heiligenstadt am gleichnamigen Bahnhof 313 Mikroapartments. Voraussichtlich ab Herbst 2021 bieten diese im 19. Bezirk (Döbling) über das von der GBI entwickelte Angebot SMARTments student Unterkünfte für 147 Studierende und Auszubildende. In 166 SMARTments business, die ebenfalls zur Markenfamilie gehören, übernachten Reisende, die mehrere Wochen oder Monate in der Stadt bleiben. Alle Apartments in zwei voneinander getrennten Gebäudehälften sind voll möbliert und bieten Klimaanlage, Kitchenette sowie Arbeitsbereich. Studierende und Auszubildende wohnen auf 17 bis 23 Quadratmeter, die SMARTments business bieten 19 bis 31 Quadratmeter Platz. Errichtet werden sie von den Baueinheiten des STRABAG-Konzerns. Hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr "Wir setzen am Leopold-Ungar-Platz mit dem direkten Nebeneinander zweier SMARTments ein neues Konzept um, das Vorbildcharakter hat," sagt Karl-Heinz Daurer, Geschäftsführer der GBI-Projektentwicklung Österreich: "Der Standort ist hervorragend für beide Nutzungen geeignet." In der Nähe beider SMARTments liegen zum einen mehrere Hochschul-Einrichtungen - etwa die Universität für Bodenkultur -, zum anderen ein Wirtschaftsareal mit bekannten Unternehmen. Dazu gehören etwa die Raiffeisen Bankengruppe oder die Kronen Zeitung, ebenso innovative Unternehmen aus den Bereichen Life Sciences und Kommunikation. Außerdem sind das Stadtzentrum sowie Knotenpunkte des öffentlichen Nahverkehrs mit U-Bahn oder S-Bahn in wenigen Minuten erreichbar. Das macht die Lage vor allem als Longstay-Standort für Geschäftsreisende interessant. "Diese Art von Unterkunft wird in den größeren Städten immer begehrter", erläutert Burak Ünver, Geschäftsführer der österreichischen Betriebsgesellschaft SMARTments Ges.m.b.H.: "Beruflich steigen die Anforderungen an Mobilität und Flexibilität, etwa bei der Projektarbeit. Aber auch private Gründe sorgen für zunehmende Langzeitaufenthalte." Die dabei bevorzugte Selbstversorgung ist dank Komplett-Ausstattung problemlos möglich. Bei Bedarf müssen Gäste zudem nicht auf den gewohnten Komfort eines klassischen Hotels verzichten: Sie können Bügel- und Wäscheservice, Convenience- und Concierge-Dienste je nach Bedarf in Anspruch nehmen. Der SMARTments-Mix auf elf Stockwerken entsteht unter dem Markennamen "Square Two" als Joint Venture der GBI mit der SRE. Letztere stellte im angrenzenden "Square One" bereits ein Bürogebäude mit Lagerflächen und ca. 27.200 m2 Bruttonutzfläche fertig. "Beide Immobilien bilden ein stimmiges Ensemble", so Johannes Mayr, Geschäftsführer der SRE: "Unsere gemeinsame Projektentwicklung mit der GBI bietet nun das, was hier angesichts der Nähe zu Universität und mehreren Wirtschaftsunternehmen bisher fehlte, nämlich passende Übernachtungs- und Wohnmöglichkeiten." Nicht nur die Nutzungsmöglichkeiten ergänzen sich, auch optisch bildet das Joint Venture eine Einheit. "Square One" knüpft dabei mit seiner Höhe an die gegenüberliegende Universität für Bodenkultur an. Vor "Square Two", dem höheren Gebäude mit den beiden SMARTments, entsteht als Verbindung zum Bahnhof ein urbaner Platz mit Ruhezonen. Dort werden sowohl Studierende als auch Langzeit-Reisende das neue Quartier beleben. Das Mikroapartment-Konzept beim "Square Two" hat bereits vor dem Baubeginn die Investorenseite überzeugt. Der Catella European Student Housing Fund erwirbt die neue SMARTments-Immobilie im 19. Wiener Bezirk. Als Investment Advisor agierte die Catella Residential Investment GmbH, Berlin. Landschaftlich reizvolle Strecken an der Donau entlang Zur guten Standortbewertung trägt in Heiligenstadt auch der besondere Freizeitaspekt bei, dank der nur wenige Meter entfernt fließenden Donau. Diese lädt zu Fahrradtouren ein - so lassen sich etwa per E-Bike die Ziele in der Innenstadt erreichen. In Richtung Norden lockt eine landschaftlich reizvolle Strecke den Fluss entlang nach Klosterneuburg. Begehrte Ziele in der Nähe sind zudem Grinzing mit den "Heurigen" und die Weinberge an den Ausläufern des Wienerwalds. In Österreich wird von GBI neben der zweiten Wiener Studierenden-Unterkunft gerade ein weiteres Objekt in Graz gebaut, mit 187 Zimmern am dortigen Hauptbahnhof. Bewohnerinnen und Bewohner zahlen - wie künftig auch in Heiligenstadt - eine Vollinklusivmiete: Neben den Kosten für Heizung und Wasser sind Möblierung, Strom sowie der Breitbandanschluss über Glasfaser mit Online-Flatrate inklusive. Die STRABAG Real Estate GmbH (SRE) zählt zu den führenden Immobilienentwicklungsunternehmen Europas. Der Firmensitz in Köln verantwortet die Projekte in Deutschland und den Benelux-Staaten, jener in Wien Projekte in Österreich, Polen, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Serbien, Tschechien und der Slowakei. Als Unternehmen der STRABAG SE gehört die SRE einem finanzstarken und innovativen Bautechnologiekonzern an. Das Leistungsspektrum der SRE umfasst alle Phasen der Projektentwicklung - von der Initiierung, Planung, Realisierung und Vermietung bis hin zum Verkauf und Betrieb. Das SRE-Portfolio umfasst die Entwicklung von Büro-, Gewerbe-, Handelsimmobilien sowie Wohnhäusern, Hotels und Stadtentwicklungsgebieten. Über 600 Projekte wurden seit der Gründung 1965 und der Integration der Raiffeisen evolution 2017 realisiert. Mit Objekten wie den "Tanzenden Türmen" Hamburg, dem "Astoria Premium Offices" Warschau oder auch dem "Square Plus Wien", sowie der Wohnimmobilie "Lindengasse" in Wien machte sich die STRABAG Real Estate weit über nationale Landesgrenzen hinweg einen Namen. Die GBI AG und ihre Schwestergesellschaft GBI Wohnungsbau GmbH entwickeln Hotel-, Apartment- und Wohnprojekte. Allein oder mit Partnern konnten seit der Gründung im Jahr 2001 Immobilien in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von rund 1,7 Milliarden Euro verkauft bzw. platziert werden. Die Hotelprojektentwicklungen der GBI AG umfassen rund 14.000 Zimmer. Das Unternehmen ist für alle relevanten nationalen und internationalen Marken in den Segmenten Budget bis Up Scale tätig. Dabei ist der Longstay Bereich besonders stark gewachsen. Intensiviert wurde seit 2010 unter dem Markendach SMARTments ® das Engagement bei der Entwicklung und dem Betrieb von Mikroapartments für Studenten, Geschäftsreisende und Privatpersonen. Im gewerblichen Bereich der SMARTments business umfasst die Projektliste Standorte mit 752 Apartments in München, Hamburg, Berlin, und Wien im Betrieb. Hinzu kommen rd. 700 Apartments in Bau und Planung, in Mannheim, Frankfurt a.M., Köln, Hamburg und Wien. Die GBI Wohnungsbau GmbH ist sowohl im Bereich der SMARTments student, der SMARTments living, als auch im klassischen geförderten Wohnungsbau bundesweit tätig. Es wurden bislang 3.947 Studenten-Apartmentplätze in Berlin, Hamburg, Frankfurt/M., Köln, Darmstadt, Mainz, Freiburg, Erlangen, Essen, Nürnberg, Würzburg, Kaiserslautern, Wien und Graz fertiggestellt, bzw. sind im Bau. Hinzu kommt die Entwicklung der neuen SMARTments living-Projekte in Hamburg und Wiesbaden. Ein deutlich wachsender Tätigkeitsbereich sind Entwicklungen im freifinanzierten und geförderten Mietwohnungsbau mit derzeit rd. 1000 Wohneinheiten an 18 Standorten. Muttergesellschaft der GBI AG und der GBI Wohnungsbau GmbH ist die GBI Holding AG, eine 100%ige Tochter der Moses Mendelssohn Stiftung. Vorstände der GBI Holding AG sind Reiner Nittka (Sprecher), Dagmar Specht, Bernd Reitenspieß, Clemens Jung und Guido Bode. Vorstände der GBI AG sind Reiner Nittka (Sprecher) und Clemens Jung. Die GBI Wohnungsbau GmbH wird geleitet von den Geschäftsführern Clemens Jung und Guido Bode. Der Aufsichtsrat der GBI Holding AG besteht aus Dr. Manfred Schoeps (Vors.), Markus Beugel, Engelbert Maus, Klaus-Dieter Metz und Dr. Günther Zembsch. http://www.gbi.ag

