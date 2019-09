Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die EZB hat gestern kurzzeitig für Turbulenzen am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der DAX legte während der Pressekonferenz von Mario Draghi kräftig zu, gab einen Teil seiner Gewinne aber wieder ab. Am Ende schaffte der DAX den siebten Tag im Plus in Folge. Der Schlusskurs lag bei 12.410 Punkten. Die Marktidee ist diesmal Palladium.