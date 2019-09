Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich von 30 auf 24 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Angesichts der anhaltenden Schwäche des europäischen Gabelstapler-Marktes reduzierte Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen. Den Aktien fehle es an Kurstreibern. Zudem mangele es an Transparenz bezüglich des Auftragseingangs, so dass das Margenpotenzial nur schwer eingeschätzt werden könne. Insofern bevorzugt Lorrain weiter die Aktien des Wettbewerbers Kion, die seiner Meinung nach immer noch attraktiver bewertet sind./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006219934