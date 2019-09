Das ABB-Werk soll Anfang 2021 den Betrieb aufnehmen. Es entsteht auf einer Fläche von 67000 m2. In der Produktion will das Unternehmen selbstlernende Maschinen sowie digitale und kollaborative Lösungen einsetzen. Die neue Fabrik wird zudem über ein Forschungs- und Entwicklungszentrum verfügen, in dem das Unternehmen Innovationen im Bereich der Künstlichen Intelligenz vorangebringen will. In einem Showroom will ABB außerdem eng mit Kunden an neuen Automationslösungen arbeiten.

Das Unternehmen beliefert in Asien Automobilhersteller, insbesondere im Bereich der Elektromobilität, sowie produzierende Unternehmen in der Elektronikbranche, der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der Pharmaindustrie, der Logistikautomation und vielen anderen Sektoren. ABB geht davon ...

