Berlin (pta011/13.09.2019/08:05) - Aus UHR.DE AG wird CLOCKCHAIN AG Die ordentliche Hauptversammlung der UHR.DE AG hat am 11.09.2019 mehrheitlich, die Umbenennung der Gesellschaft von UHR.DE AG in CLOCKCHAIN AG beschlossen. Nach Erreichen dieses Meilensteins im Zuge der fast abgeschlossenen Sanierung der Gesellschaft, war dieser Schritt zur Neuausrichtung notwendig und richtig. Es soll dadurch der Schwenk vollzogen werden, weg von der Zyklik des ohnehin schwierigen Warenverkaufsgeschäfts im Internet, hin zum Transaktionsgeschäft via Blockchain-Technologie - über das Portal CLOCKCHAIN.com, dem digitalen Datentresor für Luxusuhren. Mit CLOCKCHAIN - einem innovativen System zur Registrierung von Luxusuhren, welches auf der Blockchain-Technologie basiert - wird im Luxusuhren-Markt nun ein innovatives und kundenorientiertes Produkt angeboten, welches der Gesellschaft ein Alleinstellungsmerkmal verschafft. Im momentan ersten Schritt agiert CLOCKCHAIN als B2C-Portal und später auch B2B-Portal am Markt. Um die Weiterentwicklung jedoch voran zu bringen, ist für die Umsetzung weiteres Kapital nötig. Hierzu werden im Moment alle Möglichkeiten geprüft.



Weitere Informationen sind auf folgender Homepage abrufbar: http://www.uhr-ag.com



