Der DAX wird zum Wochenabschluss stabil bei einem Niveau von 12.415 Punkten erwartet. An der Wall Street schlossen die Aktien überwiegend fester, jedoch ging den Leitindizes im Tagesverlauft sichtbar die Luft aus. In Asien dominieren am Morgen ebenfalls grüne Vorzeichen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

