Sie hatten bestimmt auch schon eine Frage an Amazons Alexa, auf die der Smart-Speaker keine befriedigende Antwort wusste. Damit soll nun Schluss sein. Der E-Commerce-Gigant startet mit Alexa Answers eine Crowdsourcing-Plattform, in der im Prinzip jeder zu Wort kommen kann. Eine Kampfansage an Apple und Google.Alexa Answers funktioniert ganz einfach. Kann Alexa eine Frage nicht beantworten, wird sie auf der Alexa-Answers-Plattform veröffentlicht. Jeder Amazon-Kunde, der die Antwort kennt, kann sie ...

