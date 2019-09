Die COLMO-Serie von Midea wurde am 9. September auf der IFA 2019 in Berlin mit zwei IFA Product Technical Innovation Awards in Gold ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen, die von der International Data Group (IDG) und der German International Cooperation (GIC) vergeben werden, zeichnen globale Marken der Unterhaltungselektronik als Vorreiter bei der Innovation von Produkttechnologien aus.

"Life is extraordinary": offizielle Einführung der Klimaanlage von COLMO

Die erste Auszeichnung "IAQ Technology Innovation Gold Award" wurde an die Klimaanlage COLMO KFR-35GW/CK1C-9 verliehen, in Anerkennung ihrer bahnbrechenden Innovationen auf dem Gebiet der Klimatechnik.

Die COLMO-Klimaanlage verkörpert das Konzept "Life is extraordinary" ("Das Leben ist außergewöhnlich") durch die Verbindung von äußerer Ästhetik mit inneren technischen Stärken, die ein intelligentes "Mikro-Ökosystem" für Wohnräume schafft. Die Klimaanlage bietet folgende Funktionsmerkmale:

"Breezeless"-Modus zur Kühlung von Räumen ohne wahrnehmbare Brise

Frischluftsystem, das mithilfe der Hochdrucktechnologie Außenluft ansaugt und durch einen HEPA-Filter reinigt, um einen gleichmäßigen Druck durch Mikroüberdruckkontrolle aufrechtzuerhalten

Selbstreinigendes System, das den Filter mit einer feinborstigen Drehbürste reinigt

Das intelligente Wärmesensorsystem Angel Eye erkennt die Körpertemperatur und passt Temperatureinstellungen, Gebläsestärke und -richtung entsprechend an.

Eine Kerntechnologie aus Luft- und Raumfahrt im täglichen Leben: Der COLMO-Warmwasserbereiter feiert sein Debüt

Der Warmwasserbereiter COLMO CFXH2050 erhielt die zweite Auszeichnung "Phase Change Energy Storage Technology Innovation Gold Award" in Anerkennung für die Produktinnovation im Bereich der Phasenwechsel-Energiespeicherung.

Phasenübergangsmaterialien (PCMs) wechseln von fest zu flüssig, wenn sie Wärme absorbieren, und von flüssig zu fest, wenn sie Wärme abgeben. Im Weltraum kommen diese Materialien zum Schutz von Astronauten und Raumfähren zum Einsatz.

COLMO ist das erste Unternehmen, das PCMs im auf dem Gebiet der Warmwasserbereitung erfolgreich einsetzt und damit die Überstromheizung steuert. Durch die Verwendung von PCMs gehören Wasser- und Kalkablagerungen der Vergangenheit an, die durch die Speicherung von erwärmtem Wasser entstehen, wie dies bei herkömmlichen Warmwasserbereitern notwendig ist. Der COLMO Warmwasserbereiter zeichnet sich außerdem durch ein schlankeres Gehäuse und ein energiesparendes Design aus.

"COLMO hat sich zum Ziel gesetzt, durch Wissenschaft und Technologie im Bereich der KI-Haushaltsgeräte eine neue Vision für den Lebensalltag zu schaffen", so ein Mitarbeiter von COLMO. "Durch unsere Forschungsanstrengungen und Innovation wollen wir neue Standards setzen und die Benutzer bei jedem COLMO-Produkt durch ein überragendes Maß an Komfort überraschen."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190913005093/de/

Contacts:

Vesper Qin

vesper_qin@idgchina.com.cn