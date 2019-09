St. Gallen (ots) - Die Schweizer Berufsnati hat an den WorldSkills 2019 in Kazan überzeugt und mit 16 Medaillen sowie 13 Diplomen die guten Resultate der vergangenen Weltmeisterschaften bestätigt. Debrunner Acifer hat als Gold Sponsor und offizieller Ausrüster des Nationalteams die Nachwuchstalente mit Arbeitsschutzbekleidung, Sicherheitsschuhen, Masken, Helmen und korrigierten Schutzbrillen versorgt.



Die 41 Schweizer Berufstalente des SwisSkills Team haben an den WorldSkills 2019 im russischen Kazan ihr Know-how unter Beweis gestellt. Während einer Woche haben die Berufstalente auf höchstem Niveau und unter grossem Zeitdruck Möbel gezimmert, Elektrokabel verdrahtet, Stahlrohre geschweisst, Karosserien ausgebeult, Mauern gebaut, Landmaschinen repariert, Kleidungsstücke genäht, IT-Lösungen entwickelt oder Torten verziert. Als eine von 77 Nationen hat sich die Schweiz in 39 verschiedenen Berufen mit der Weltspitze gemessen - mit Erfolg. Das Nationalteam hat 16 Medaillen (5x Gold, 5x Silber und 6x Bronze) sowie 13 Diplome gewonnen und somit die guten Resultate der vergangenen Berufsweltmeisterschaften bestätigt.



Als Gold Sponsor und Hauptausrüster für Arbeitsschutzartikel des SwissSkills Team hat die Debrunner Acifer AG den Berufstalenten auch dieses Jahr wieder eine ausgewogene Auswahl an hochwertiger Arbeitskleidung sowie modernen Arbeitsschutzartikeln zusammengestellt. Die BLUEWEAR Arbeitsbekleidung wurde exklusiv für das SwissSkills Team entworfen und setzt sich aus einer Arbeitsjacke, Arbeitshose und Arbeitsweste zusammen. Zudem hat Debrunner Acifer das SwissSkills Team mit Sicherheitsschuhen, Schweisserbekleidung, Arbeitshandschuhen, Helmen, Gürteln, Knieschonern, Gehörschutz, Atemschutzmasken und mit korrigierten Schutzbrillen versorgt.



Debrunner Acifer AG



Die Debrunner Acifer AG ist Teil der Debrunner Koenig Gruppe, die 1755 gegründet wurde und heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz gehört. Der kompetente B-2-B-Handelspartner und Dienstleister ist mit den Geschäftsbereichen «Stahl & Metalle» und «Technische Produkte» am Markt tätig. Mit dem Bereich «Stahl & Metalle» bedient die Unternehmensgruppe den nationalen Markt mit einem breiten Sortiment ab Zentral- und Regionallagern und einer Vielfalt an Anarbeitungsdienstleistungen. Der zweite Geschäftsbereich «Technische Produkte» deckt weitere Produkte und Dienstleistungen der Bau-, Industrie- und Handwerkerkunden ab. Dazu gehören Tiefbau, Wasser- und Gebäudetechnik, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsschutz.



Die national tätige Debrunner Acifer AG führt ein breites Sortiment von rund 160'000 Artikeln. Das Unternehmen ist an über 20 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten und verfügt über eine eigene Lastwagenflotte sowie zwei moderne Zentrallager. Die lokalen Handwerkerzentren bieten Profi-Handwerkern und KMUs raschen Zugriff auf ein breites Sortiment an Werkzeugen und Maschinen, Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikaten.



