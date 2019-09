München (ots) - Zwei Herren mit Hund ist out of Sommerpause!



Um den Übergang so geschmeidig wie nur eben möglich zu gestalten, haben sich Koch und Blasberg, Werbe-Ikone und TV-Koryphäe etwas feines ausgedacht - ein Zusammenschnitt der ersten Staffel dieses hörenswerten Meinungsmanifests.



Das gab es so auch noch nicht... Ein Best-of aller Folgen von "ZWEI HERREN MIT HUND" also. Hier ist für jeden was dabei - für Quereinsteiger, Neueinsteiger und Liebhaber hörbarer Unterhaltung.



Womöglich haben die beiden sich noch im Januar diesen Jahres bei der ersten Aufnahme ihres eigenen Podcasts nicht träumen lassen, was jetzt vor ihnen liegt: Ein Best-of aus 15 Folgen vollgepackt mit knallharten Fakten und anekdotenreichen Einblicken in die Medien- und Werbebranche.Und noch weniger hätten sie sich wohl erträumt, dass es ihnen einen solchen Spaß machen wird gemeinsame Sache zu machen und sie nun zu einem fest eingespielten Expertenduo avanciert sind.



Eins ist sicher: Die Leidenschaft für das eigene Tun steht stets im Vordergrund - Aber hören Sie am besten einfach selbst rein...



Auf iTunes, Spotify oder soundclud: http://ots.de/LRXslh



