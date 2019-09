Wien (www.aktiencheck.de) - Zwei Themen dominierten die Nachrichtenlage am gestrigen Handelstag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Zum einen habe die Europäische Zentralbank ihre Pläne für weitere Stimuli veröffentlicht - und habe dabei auch die Fiskalpolitik in die Verantwortung gerufen - und zum anderen hätten sowohl China als auch die USA durch die Ausnahme einiger Güter bzw. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...