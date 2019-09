Das letzte IAA-Gerücht: Porsche SE, also die Holding der Familie Porsche, verfügt angeblich über einen Anfangsbestand bei Tesla. Eine Quote wird nicht genannt. Etwas orakelhaft formulierte auch der Aufsichtsratschef Porsche über die Möglichkeiten einer Annäherung zwischen VW und Tesla. Das Ganze macht Sinn und wäre logisch. Wer sich positioniert, hat den Fuß in der Tür. Bei 240/245 $ ist das eine interessante Variante.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV