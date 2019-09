Der weltweit agierende Industriegigant Eaton (WKN: A1J88N) gründete 2018 ein neues Unternehmen, um den Wandel zur Elektrifizierung in der Fahrzeugbranche zu nutzen. Betrachtet man die bisherigen Finanzergebnisse, so sieht die Tochtergesellschaft eMobility nicht nach dem ganz großen Erfolg aus. Aber schauen wir mal genau hin. Denn die Dinge scheinen ziemlich gut zu laufen. Hier ist alles, was man darüber wissen muss, warum Eaton mit den Fortschritten bei eMobility trotz eines massiven Gewinnrückgangs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...