Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Der Monatsanstieg der Kerninflation in den USA lag mit 0,3% erneut über den Konsenserwartungen (0,2%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Vor diesem Hintergrund sei die Kerninflationsrate von 2,2% auf 2,4% gg. Vj. (Konsens: 2,3%) und damit auf ein Mehrjahreshoch angezogen. Dies dürfte Diskussionen anschieben, ob eine deutliche Lockerung der Geldpolitik in den USA notwendig sei. Die Analysten würden dieses Jahr noch mit Zinssenkungen um jeweils 25 BP im September und Oktober rechnen. Die allgemeine Inflationsrate habe indes mit 1,7% leicht unterhalb der Erwartungen (Konsens: 1,8%) gelegen. Hier hätten sich die niedrigeren Energiepreise bemerkbar gemacht. Währenddessen zeige sich der US-Arbeitsmarkt weiter robust. So seien die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 204.000 niedriger ausgefallen als erwartet. ...

