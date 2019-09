London (www.fondscheck.de) - Investoren in S&L (Short & Leveraged) Exchange Traded Products (ETPs) haben ihre bullishen Wetten auf Rohöl im August weiter ausgebaut, so die Experten von WisdomTree Europe.Rohöl habe im August einen herausfordernden Monat verzeichnet. Der Preis für Brent sei im Laufe des Monats um rund 9 Prozent gefallen, was auf ein ausreichendes Angebot, insbesondere von Nicht-Organisationen der erdölexportierenden Länder (Nicht-OPEC-Produzenten), und eine geringe Verbesserung der Nachfrageaussichten zurückzuführen gewesen sei. Die andere bemerkenswerte Bewegung habe sich bei Silber ergeben, wo S&L-Investoren ihre Long-Positionen um 216 Millionen US Dollar eingelöst hätten, wenn man die Hebelwirkung berücksichtige. Dieser Handel wäre für Anleger einträglich gewesen, da Silber in letzter Zeit aufgrund seiner Korrelation mit Gold eine ordentliche Preiserhöhung verzeichnet habe. Bei Gold hätten S&L-Investoren interessanterweise keine nennenswerten Positionen aufgebaut. Allerdings habe der durchschnittliche Leverage der Anleger bei Gold-ETPs im August 2019 mit x2,19 ein Allzeithoch erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...