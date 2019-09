Hamburg (ots) - Laut einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien, belegte RYF in 7 von 8 Kategorien den 1. Platz und sicherte sich damit den 1. Platz im Gesamturteil und den Titel "Bester Friseurfilialist Deutschlands".



"Diese Auszeichnung macht uns sehr stolz", sagt Geschäftsführender Gesellschafter Marc Breckwoldt. "Dieses Ergebnis haben wir in erster Linie unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken. Sie sind Friseure von Herzen und leisten jeden Tag qualitativ großartige Arbeit in unseren Salons. Es ist aber auch eine Auszeichnung für die jahrelangen Bemühungen von RYF, sich technisch und in Bezug auf moderne Kundenanforderungen weiter zu entwickeln."



In den Kategorien Kundenvertrauen, Farbe, Haarschnitt, Kundenservice, Typberatung, Haar-Styling und Ambiente konnten jeweils mit deutlichem Abstand zum Wettbewerb die Bestwerte erreicht werden.



"In den letzten 10 Jahren haben wir massiv in die Aus- und Weiterbildung aller RYF Mitarbeiter investiert," so Dr. Karl-Heinz Winter, Geschäftsführender Gesellschafter von RYF. "Dass wir in allen Kategorien, in denen es um fachliche Beratung und um die handwerkliche Qualität geht, als Sieger hervorgehen, bestätigt uns in unserem Handeln. Hier gilt unser Dank auch unseren strategischen Partnern WELLA und Pivot Point, die uns auf unserem Weg schon seit Jahren sehr eng begleiten."



"Wir werden uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen," sagt Marc Breckwoldt "diese sehr positive Bewertung unserer Gäste motiviert uns, dieser Auszeichung zukünftig auch gerecht zu werden. Wir sind dankbar für das große Vertrauen, dass uns unsere Gäste schenken und werden weiter hart daran arbeiten, uns in allen Bereichen weiter zu verbessern."



Aktuell befindet sich die Friseurbranche im Umbruch. Es verlassen jedes Jahr mehr Friseure die Branche als junge Nachwuchskräfte nachkommen. Hinzu kommen steigende Löhne, die RYF als Ausdruck der Wertschätzung für den Friseurberuf ausdrücklich begrüßt. Das hat natürlich auch einen Einfluß auf die Preise unserer Dienstleistungen, die weiter steigen werden [müssen]. Steigende Preise werden von den Verbrauchern nur akzeptiert, wenn sich gleichzeitig auch die Qualität der Dienstleistung deutlich steigert.



"Wir wollen unseren Gästen immer mehr wert sein, als der Preis, den sie bei uns zahlen. Dafür arbeiten alle bei RYF sehr hart. Wir haben großartige Mitarbeiter, denen wir ein umfangreiches Angebot an Weiterbildung zugänglich machen; mit unserem "Ryf Junior College" (https://www.ryf.de/karriere/ryf-junior-college/) verfügen wir über eines der besten Ausbildungssysteme für junge Menschen; wir arbeiten mit den besten Produkten, die der Markt zu bieten hat und haben moderne, schöne Salons, die ein Ambiente schaffen, in denen sich unsere Gäste wohlfühlen können. All dies mit dieser Auszeichnung bestätigt zu bekommen, ist der Lohn für das Engagement aller RYF Mitarbeiter" sagt Marc Breckwoldt.



Über Ryf: Mit seinen rund 80 Salons in Deutschland und der Schweiz positioniert sich Ryf als hochwertiges und qualitätsorientiertes Friseurunternehmen. Ryf ist ein hamburger Familienunternehmen und wurde Im Mai 2019 als erstes Friseurunternehmen im DEX - Deutscher Ethik Index gelistet. RYF verpflichtet sich zu "Erfolg mit Anstand" und bietet seinen Mitarbeitern vielfältige Karrieremöglichkeiten (https://www.ryf.de/karriere/). Weitere Informationen finden Sie unter www.ryf.de.



Pressekontakt:



Marc Breckwoldt

m.breckwoldt@ryf.de

040/507130



Original-Content von: RYF Coiffeur GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136171/4374044