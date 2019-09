Original-Research: euromicron AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu euromicron AG Unternehmen: euromicron AG ISIN: DE000A1K0300 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 6,35 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Relativ solide Umsatzentwicklung und deutliche Ergebnisverbesserung im 1. HJ 2019; Umsatz- und Ergebnisverbesserung im GJ 2019 erwartet; Erfolgreich durchgeführte Kapitalmaßname zur beschleunigten Weiterentwicklung des Geschäftsmodells; Verwässerungseffekt reduziert Kursziel; Kursziel: 6,35 EUR (bisher: 6,90 EUR); Rating: KAUFEN Im ersten Halbjahr 2019 erzielte der euromicron-Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 146,73 Mio. EUR, welche leicht unter dem Vorjahresniveau von 150,65 Mio. EUR lagen. Diese Entwicklung war insbesondere auf eine gegenüber dem Vorjahr veränderte Saisonalität der Umsätze im volumenmäßig zweitgrößten Segment 'Kritische Infrastrukturen' zurückzuführen, was sich laut Unternehmensangaben jedoch im Jahresverlauf wieder ausgleichen soll. Wie auch schon in der Vergangenheit, wurden mit rund 82,0% Inlandsumsatzanteil (VJ: 84,7%) der überwiegende Teil der Konzernhalbjahresumsätze in Deutschland generiert. Die solide Konzernumsatzentwicklung und die vorgenommenen Optimierungsmaßnahmen in einzelnen Geschäftsbereichen schlugen sich auch in den Ergebniskennzahlen nieder. So konnte das EBITDA (vor IFRS 16) zum Ende des ersten Halbjahres 2019 trotz der geringeren Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 3,76 Mio. EUR auf 2,07 Mio. EUR (VJ: -1,67 Mio. EUR) gesteigert werden. Auch auf Netto-Ebene konnte das Konzernergebnis (vor IFRS 16) im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag auch um 2,31 Mio. EUR auf -4,64 Mio. EUR (VJ: - 6,95 Mio. EUR) verbessert werden. Im Sommer des laufenden Geschäftsjahres hat euromicron eine Barkapitalerhöhung im Rahmen von zwei Tranchen erfolgreich platzieren können. Im Zuge dessen konnte die Funkwerk AG als strategischer Ankerinvestor mit einer aktuellen Beteiligungsquote von rund 15,4% gewonnen werden können. Durch diese Kapitalmaßnahme flossen der Technologiegesellschaft insgesamt 9,76 Mio. EUR an liquiden Mitteln (Brutto-Emissionserlös) zu. Die eingeworbenen Gelder sollen zur beschleunigten Umsetzung der strategischen Weiterentwicklung des euromicron-Konzerns sowie zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet werden. Im Rahmen dessen sollen Zukunftsinvestitionen in den Bereichen, wie bspw. Digitalisierung von Serviceprozessen oder den weiteren Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen für Kunden, forciert werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 erwarten wir konservativ ein EBITDA in Höhe von 18,62 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 5,7% gleich kommt. Bereinigt um prognostizierte IFRS 16-Effekte sollte ein EBITDA (vor IFRS 16) in Höhe von 11,18 Mio. EUR erzielt werden können. In den darauf folgenden Geschäftsjahren 2020 und 2021 rechnen wir mit einer weiteren Ergebnissteigerung aufgrund des erwarteten weiteren Konzernumsatzanstiegs, einsetzenden Skaleneffekten, verstärkten Synergieeffekten sowie der geplanten Ausweitung bzw. Verbesserung des Leistungsangebots. In Bezug auf das Leistungsangebot gehen wir insbesondere von einer sukzessiven Zunahme von Software- und Serviceumsätzen in den kommenden Jahren aus. Diese traditionell margenstarken Geschäftsfelder sollten die Rentabilität des Konzerns beflügeln. Entsprechend sollte sich das Konzern-EBITDA (vor IFRS 16) weiter auf 13,81 Mio. EUR (2020) und anschließend auf 17,88 Mio. EUR (2021) erhöhen. Vor dem Hintergrund der aktuell relativ soliden Unternehmensperformance und der positiven Auftragslage, haben wir unsere Prognosen für das laufende GJ 2019 und die Folgejahre unverändert belassen. Trotz unserer unveränderten Schätzungen haben wir aufgrund der kürzlich durchgeführten Kapitalmaßnahme und des hierdurch entstandenen starken Verwässerungseffekts unser Kursziel auf 6,35 EUR je Aktie gesenkt (zuvor: 6,90 EUR je Aktie). Angesichts des aktuellen Kursniveaus ergibt sich hieraus unverändert das Rating Kaufen. Insgesamt sollte es dem Technologiekonzern gelingen, aufgrund ihres breiten Leistungsangebots, von den zunehmenden Investitionen der Unternehmen in den Bereichen 'Digitalisierung' und 'IoT' sowie 'Industrie 4.0' zu profitieren. Daneben rechnen wir auch damit, dass sich die geplanten verstärkten Investitionen zur Verbesserung und Ausweitung des Angebots an Digitalisierungslösungen zukünftig auszahlen werden. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18991.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 12.09.19 (15:25 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 13.09.19 (10:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2019 04:01 ET (08:01 GMT)