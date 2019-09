Lufthansa muss den Schwung mitnehmen

Es ist gar nicht so lange her, dass bei der Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) großer Jubel herrschte. Unter anderem, weil die Übernahme von Air-Berlin-Anteilen und das erwartete Wachstum bei Eurowings für Fantasien sorgten. Auch auf Anlegerseite. Von dieser Euphorie ist jedoch nichts mehr zu spüren, obwohl es der Kranich-Airline nicht gerade schlecht geht.

Dies zeigte sich an den am Donnerstag vorgelegten August-Passagierzahlen erneut. Im vergangenen Monat haben die Airlines der Lufthansa Group mehr als 14,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßt. Dies entspricht einer Steigerung von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Sitzladefaktor wurde um 0,8 Prozentpunkte auf 87,2 Prozent verbessert.

