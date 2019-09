Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Nach dem guten Lauf sei die hohe Unternehmensqualität in den Aktien des Herstellers von Bremssystemen eingepreist, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe kaum noch Toleranzspielraum für negative Überraschungen./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 20:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2019 / 20:22 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

