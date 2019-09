Bonn (www.anleihencheck.de) - Die europäischen Rentenmärkte waren gestern ein Spielball der mit Spannung erwarteten geldpolitischen Entscheidungen der EZB, so die Analysten von Postbank Research.Dies werde besonders deutlich am Vergleich der Entwicklung der deutschen Kapitalmarktrenditen am langen und am kurzen Ende. In einer ersten Reaktion auf die Bekanntgabe der Entscheidungen habe die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen kräftig von -0,58% auf -0,65% nachgegeben, da zunächst die Tatsache, dass die Maßnahmen die ohnehin ambitionierten Markterwartungen auf der dovishen Seite in Teilen noch übertroffen hätten, im Fokus der Marktakteure gestanden habe. Am sichersten gewesen seien sich Anleger im Vorfeld wiederum bezüglich einer Absenkung des Einlagensatzes um 10 Basispunkte gewesen, so dass die initiale Reaktion am kurzen Ende der Kapitalmarktkurve entsprechend verhalten ausgefallen sei. Im Verlauf der an die Ratssitzung anschließenden Pressekonferenz habe das Bild aber komplett gedreht. Im 10-jährigen Laufzeitenbereich habe die Bundrendite von ihrem zwischenzeitlichen Tief rund 11 Basispunkte zugelegt und zum Handelsschluss bei -0,54% gelegen. Die 2-jährige Rendite sei sogar auf -0,70% geklettert - ein Plus von 12 Basispunkten im Vortagsvergleich. Hintergrund für diese Bewegungen dürfte gewesen sein, dass mit der Senkung des Einlagensatzes, der "ins Unendliche" ausgedehnten Forward Guidance sowie der weiteren Maßnahmen die Erwartungen an einen weiteren Zinsschritt nach unten gesunken seien. Langfristig wiederum würden die gestrigen Entscheidungen ein anhaltend niedriges Zinsniveau versprechen, das die Hoffnung berge, im Zusammenspiel mit der von den Währungshütern vehement geforderten Unterstützung der Konjunktur durch die Fiskalpolitik die konjunkturelle Schwächephase im Euroraum zu überwinden und langfristig für höhere Wachstumsraten und steigende Inflationserwartungen zu sorgen. Dies habe im Gegensatz zu Bunds die Kurse von langlaufenden Peripherieanleihen gestern kräftig zulegen lassen. ...

