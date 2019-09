Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die türkische Notenbank hat gestern ihren Leitzins um 325 BP auf 16,5% reduziert, der Konsens war von einer Senkung um 300 BP ausgegangen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In diesem Umfeld habe die Türkische Lira leicht zum Euro zugelegt. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Währungshüter auf der Oktobersitzung eine Senkung um 100 Basispunkte und auf der Dezembersitzung eine Senkung um 50 Basispunkte vornehmen würden, was den Leitzins auf 15,0% reduzieren würde. Damit sinke der Zinsvorteil einer Anlage in der Türkei deutlich. (13.09.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...