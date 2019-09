Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Hold" mit einem Kursziel von 460 Pence belassen. Nachhaltige Ausschüttungen an Aktionäre gebe es vor allem bei jenen Fluggesellschaften, die mit Blick auf alle ihre Interessenvertreter ausgeglichene Leistungen erbrächten, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Wie Ryanair sei auch die IAG nur darauf fokussiert Cashflows zum Wohl der Aktionäre zu liefern./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 16:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2019 / 02:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN ES0177542018

AXC0092 2019-09-13/11:13