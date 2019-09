FUCHS wird offizieller Schmierstoff-Partner des DMG MORI Qualified Products Programms (DMQP) DGAP-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Sonstiges FUCHS wird offizieller Schmierstoff-Partner des DMG MORI Qualified Products Programms (DMQP) (News mit Zusatzmaterial) 13.09.2019 / 11:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FUCHS wird offizieller Schmierstoff-Partner des DMG MORI Qualified Products Programms (DMQP) FUCHS und DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT vertiefen über das DMG MORI Qualified Products Programm (DMQP) ihre im Jahr 2017 geschlossene Technologie-Partnerschaft. Mit dem DMQP-Programm bietet DMG MORI seinen Kunden perfekt abgestimmte Maschinenperipherie und innovatives Technologiezubehör aus einer Hand. Ab sofort ist auch das Schmierstoffunternehmen FUCHS als zertifizierter DMQP-Partner bei DMG MORI ausgezeichnet und stellt exklusiv auf Maschinen und Prozesse abgestimmte Kühlschmierstoffe und Schmierstoffe zur Verfügung. Thomas Wilke, Verkaufsleiter Industrie bei FUCHS SCHMIERSTOFFE, und Christoph Grosch, Executive Director bei DMG MORI und zuständig für das DMQP-Programm, besiegeln im Vorfeld der EMO 2019 die Partnerschaft. "Wir freuen uns als zertifizierter DMQP-Partner mit unseren innovativen und technologisch anspruchsvollen Schmierstoffen dazu beizutragen, bei Kunden und Anwendern höchste Maschinenperformance und Produktivitätssteigerungen zu erzielen", sagt Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS PETROLUB SE. Thomas Wilke ergänzt: "Schmierstoffe für die Metallbearbeitung und für den Einsatz in einer Werkzeugmaschine müssen leistungsfähig, wirtschaftlich, robust und frei von umwelt- und gesundheitsbelastenden Inhaltsstoffen sein. Alle relevanten Prozesse und die damit verbundenen Schmierstoffe müssen auch aus Nachhaltigkeitsgründen aufeinander abgestimmt werden, wie sich das bei unserem neuen ECOCOOL TNA-IDM gut zeigt. Das können wir als Schmierstoff-Partner im DMQP-Programm garantieren." Messebesucher können während der EMO 2019, Weltleitmesse für Metallbearbeitung, FUCHS-Kühlschmierstoffe in ausgewählten DMG MORI Maschinen in Halle 2 live erleben oder können sich direkt am Stand von FUCHS in Halle 6, J23 über neueste Schmierstofftechnologien informieren. Das DMQP-Programm schafft mit höchstem Qualitätsanspruch Synergien aus Maschine, Peripherie und Zubehör. Es bündelt Innovations- und Technologieexpertise von ausgewählten DMQP-Partnern, denen exklusiv das Premium-Gütesiegel für ihre Produkte verliehen wurde. Mit dem globalen DMQP-Gütesiegel werden weltweit mehr als 2.400 Peripherie- und Zubehörprodukte für ganzheitliche Fertigungslösungen zugänglich gemacht und spezifisch empfohlen. Die Produktkategorien umfassen "Zerspanen", "Handhaben", "Messen" und "Überwachen" sowie Peripherie- und Zubehörkomponenten für das Additive Manufacturing. Mannheim, 13. September 2019 FUCHS PETROLUB SE Public Relations Friesenheimer Str. 17 68169 Mannheim Tel. +49 621 3802-1104 tina.vogel@fuchs.com www.fuchs.com/group Folgende Informationsmaterialien sind online verfügbar: Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/gruppe/mediengalerie Über FUCHS Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit rund 5.500 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. 