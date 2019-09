CTS Eventim: Dieser Ritterschlag sorgt für Kursfantasie

CTS Eventim (WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306) steigt schneller in den MDAX auf als ursprünglich vorgesehen. Bereits zum 16. September und nicht wie bislang angekündigt erst zum 23. September reiht sich der Ticket-Vermarkter in die zweite deutsche Börsenliga ein. CTS Eventim ersetzt im MDAX Innogy (WKN: A2AADD / ISIN: DE000A2AADD2). Grund hierfür ist, dass der Versorger mit der Übernahme durch E.ON einen zu geringen Streubesitz haben wird.

Rational steigt auf

Durch die MDAX-Aufnahme von CTS Eventim steigt die Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039)-Abspaltung Traton (WKN: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7) auch früher als CTS-Ersatz in den SDAX auf. Wegen dieses außerplanmäßigen Wechsels wird Rational (WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803) am 23. September in den MDax aufsteigen und Dermapharm (WKN: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8) soll dann Rational im SDAX ersetzen. Die übrigen Wechsel, die am 4. September bekanntgegeben wurden, bleiben unverändert, wie der Indexanbieter der Deutschen Börse STOXX mitteilte.

