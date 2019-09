Konjunkturforscher sagen eine deutliche Abkühlung der Wirtschaft voraus. Dass sie aber in eine Rezession rutsche, glaubt die Bundesregierung nicht.

Die Bundesregierung rechnet mit einer anhaltenden Konjunkturflaute, erwartet aber keine schwere Rezession. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Schwächephase", heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...