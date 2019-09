Vaduz (ots/ikr) - Radeln lohnt sich - dies konnten die Siegerinnen und Sieger des diesjährigen Wettbewerbs "Mit dem Rad zur Arbeit" an der Schlussauslosung und Preisverleihung am Donnerstag, 12. September 2019 bestätigen. Denn von insgesamt 490 Teams wurden in der Listemann Technology AG, Bendern, die Sieger gekürt. Doch von vorne: Am 1. Mai 2019 startete der Fahrradwettbewerb, wobei der gesamte Monat von Regen geprägt war. Trotzdem liessen sich die Teams nicht unterkriegen und machten weiter. So wurden sie im Juni mit wunderbarem Fahrradwetter belohnt und konnten die zweite Hälfte des Wettbewerbs geniessen. Insgesamt 1'200 Mit-arbeitende der LIHK-Mitgliedsunternehmen, der Gemeinden und der Landesverwaltung nahmen in diesem Jahr teil. Die Aktion, welche von der Regierung, dem VCL und der LIHK seit 2006 jährlich durchgeführt wird, verfolgt das Ziel, mehr persönliche Bewegung und Schwung in den Arbeitsalltag zu bringen und das Fahrrad als alternatives Alltagsverkehrsmittel für den Arbeitsweg zu fördern.



Die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs:



1. Preis: CHF 4'000.00 Ivan Mazzini und Patrick Thöny, Team "Bike4Fun", Umicore Thin Film Products AG, Balzers



2. Preis: CHF 3'000.00 Gerhard Ludwig und Oliver Teichmann, Team "Riidamm Express", Oerlikon Balzers, Balzers



3. Preis: CHF 2'000.00 Sandra Wohlwend-Grandi und Norbert Müller, Team "Gegen-Wind in unserem Haar", Inficon AG, Balzers



Der Sonderpreis im Wert von 2'000 Franken ging an das Team "Vakuum" der Listemann Technology AG, bei denen stolze 66.7 % der Belegschaft beim Wettbewerb erfolgreich mit-geradelt sind. Den 25 vorverlosten Teams winkten Gutscheine bei einem liechtensteinischen Fahrradhändler nach Wahl von insgesamt über 17'000 Franken.



Die Veranstalter sind sich einig: Mitarbeitende, die mit dem Rad zur Arbeit kommen, sind ein Gewinn für die Betriebe. Sie kommen frisch und munter an ihren Arbeitsplatz, halten sich fit, bleiben gesund und tragen zur Verminderung der Umweltbelastung bei. Regierung, VCL und LIHK setzen sich weiterhin für das Ziel ein, den alternativen Verkehr zu stärken.



